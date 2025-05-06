المكاسب التي سيحققها العراق من عقد القمة العربية في بغداد

وقال الفياض في حديث لـ ، إن "مؤتمر القمة يخدم بشكل كبير ويعزز مكانته بالمجتمع الدولي والعربي"، لافتا الى أن "العراق استعاد هيبته بشكل كبير والأشقاء العرب سيأتون لبلدهم العراق من خلال مؤتمر القمة القادم المزمع عقده قريبا".وأضاف الفياض، أن "مخرجات القمة ستنعكس على العملية السياسية المحلية بشكل فعال، كما ستنعكس مخرجاتها على الملفين المني والاقتصادي، إضافة الى تعزيز الفرص الاستثمارية بشكل كبير وإعطاء رسالة اطمئنان للجميع".وتابع الفياض، أن "العراق استعاد وجوده بشكل قوي ويستطيع ان يلعب دورا محوريا بهذا المجال ودورا مفصليا من خلال جمع الاشقاء العرب في العراق، وبالتالي استفاد من جميع من بناء التعاون الاقتصادي الأمني والاستثماري وفي كافة المجالات".ويستعدُ العراق لاستقبال وفودٍ من 21 دولة عربية للمشاركة بالقمة الرابعة والثلاثين التي ستعقد في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار 2025، القمة هذه ستناقش العديد من القضايا ابرزها التطورات السورية وملف وتداعيات المحادثات وتقلبات الاقتصاد.بحسب جدول أعمال ، فإن يوم 12 أيار سيشهد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري، لمجلس على مستوى القمة في فندق موفينبك .اما من ايار فسيشهد اجتماع على المستوى التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المكان ذاته.وفي يوم 14 أيار سيجتمع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في المكان ذاته.اما يوم 15 أيار فسيشهد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة داخل القصر الحكومي في .واخيرا اجتماع على مستوى القمة في دورته الاعتيادية الرابعة والثلاثين "اجتماع القمة التنموية بدورتها الخامسة" سيكون في يوم الـ 17 من ايار داخل القصر الحكومي في المنطقة .