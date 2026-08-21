المتحدث باسم الحكومة: 3 فصائل من أصل 6 منخرطة في ملف تسليم السلاح

وقال العبودي في تصريحات صحفية، تابعتها ، ان " الحوار مستمر بشأن حصر السلاح والخلاف على الآليات لا على موعد التسليم"، لافتا الى ان " برمتها أبعد ما تكون عن أي مواجهة".وتابع، ان " حصر السلاح بيد الدولة يعزز توحيد القرار الأمني في البلاد"، مبينا ان "الحكومة تعمل على تأمين ممرات اقتصادية جديدة مع دول من بينها وتركيا".