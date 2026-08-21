الزيدي يحسم الجدل بشأن احتمالات حدوث تصادم عسكري حول ملف حصر السلاح

وقال في كلمة له بحوار الثامن وتابعته ، ان "جميع القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة"، مبينا ان "العمل جار على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً".وأضاف "لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري"، لافتا الى "اننا لن نسمح لأعداء باستغلال أي فرصة".واكد انه "لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية".