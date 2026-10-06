وفد كردستاني رفيع يتوجه إلى بغداد لحسم مستحقات الإقليم في موازنة 2027

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، في بيان تابعته ، إن "الوفد يضم مسؤولين من رئاسة ووزارتي المالية والثروات الطبيعية، فضلاً عن ممثل عن ".وأضافت أن "الوفد سيعقد اجتماعات مع ، لبحث الالتزامات المالية والنفطية وحقوق الإقليم، إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة وقوى الأمن والمتقاعدين والمشمولين بالحماية الاجتماعية، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية والمستحقات الأخرى".وأكدت حكومة الإقليم – بحسب البيان – أن "وفدها سيطالب بتثبيت مستحقات بشكل واضح وقانوني ضمن موازنة 2027، ووضع آلية ثابتة تضمن صرفها، مع التأكيد على عدم إخضاع الرواتب والمستحقات الأساسية لمعيار الإنفاق الفعلي أو أي قيود قد تؤدي إلى تأخيرها أو تقليصها".