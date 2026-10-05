اجتماع في وزارة الخارجية لمُتابَعة استعدادات العراق لاستضافة مُؤتمَر وزراء "التعاون الإسلاميّ"

وشدّد الوزير، في بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، على أنَّ "هذا المُؤتمَر يحظى بأهمّية كبيرة؛ لما يُمثّله من فُرصة لإطلاع الضُيُوف على واقع ، علاوة على أنَّ تسلُّم رئاسة المُؤتمَر له أهمّية خاصّة على المُستويين الإقليميّ والدوليّ، وعلى مُستوى الدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميّ".وأضاف البيان، ان "وكيل الوزارة للشُؤُون المُتعدّدة الأطراف والشُؤُون القانونيّة السفير شورش قدم مُوجَزاً عن أبرز أعمال اللجنة، ولاسيّما التحضيرات اللوجستيّة والفنّية والاستعدادات الخاصّة باستقبال الوفود الرسميّة المُشارِكة في المُؤتمَر، مُشِيداً بأهمّية افتتاح المِنصَّة الرسميّة المُخصَّصة للمُؤتمَر التي افتتحها معالي الوزير قبيل انعقاد الاجتماع، والتعاون والتنسيق مع مُختلِف المُؤسَّسات الحُكُوميّة".وكشف الوكيل أنَّ "اللجنة وبالتشاور مع وكلاء الوزارة والدوائر السياسيّة في ساهمت في صياغة "إعلان "، لافتاً إلى إنجاز الدليل الإرشاديّ الخاصّ بالمُؤتمَر الذي سيُقدَّم إلى الوُفُود المُشارِكة، واكتمال الإجراءات المُتعلّقة بالمركز الإعلاميّ، والترتيبات الخاصّة بالقاعة الرئيسيّة لانعقاد المُؤتمَر".