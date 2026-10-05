الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار العراق ومصالحه العليا

‏وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري (298) في مكتب السيد رئيس تحالف الأساس الوطني، وبحضور رئيس ، لبحث جملة من القضايا والملفات الوطنية الهامة التي تمس الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين بصورة مباشرة".‏وشهد الاجتماع وفق البيان "استضافة وزير المالية السيد ، حيث جرى استعراض ومناقشة والاقتصادية للبلاد والخطة الخدمية للحكومة".وركز المجتمعون على الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، مع التأكيد على تبني سياسات نقدية وتنموية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتسهم بشكل ملموس في رفع مستوى معيشة الفرد العراقي وتحسين الخدمات الأساسية.‏كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، وبحث القضايا الراهنة في المنطقة والعالم، مؤكداً على "أهمية الحفاظ على استقرار ومصالحه العليا وسط التحديات المحيطة"، حسب البيان.