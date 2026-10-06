نائب رئيس البرلمان يبحث مع وزير المالية السياسة الاقتصادية ومشروع الموازنة

وذكر مكتب أتروشي في بيان، أن اللقاء عُقد بحضور رؤساء الكتل الكردستانية وعدد من النواب، وشهد بحث خطط للمرحلة المقبلة، إلى جانب الملفات المالية والاقتصادية بين وحكومة .وأكد أتروشي "أهمية إيجاد أرضيات مشتركة لمعالجة الملفات المالية بين وأربيل ضمن الأطر الدستورية، مشدداً على ضرورة إقرار الموازنة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية واحتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية".