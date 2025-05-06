مجدداً.. البرلمان يخفق بعقد جلسته

وذكر بيان مقتصب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ ، أن " اجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".ويوم أمس، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته، فيما برر ذلك بعدم اكتمال النصاب القانوني.