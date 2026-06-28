الزيدي: ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى

اعتبر ، أن ما جرى من صولة ضد الفساد في هي مرحلة أولى.

وقال في كلمة له خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، إن "ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية".

وأضاف الزيدي بأن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".



وكلف الزيدي الأجهزة الرقابية بـ"استقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير"، مشيراً الى أن مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة ، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام.

وشهد العراق، الأحد، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات وتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.