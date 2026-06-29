العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك على طاولة مباحثات وزير الخارجية والرئيس السوري

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير الخارجية التقى، اليوم الاثنين رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، حسن "، مبينة انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين الشقيقين".وأضافت ان "الجانبين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين وسوريا إزاء التحديات المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل والتنسيق الثنائي، والعمل المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز ".