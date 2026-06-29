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قيادي في ائتلاف الإعمار يدعو رئيس الوزراء الى فتح 7 ملفات
سياسة
2026-06-29 | 09:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
497 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
دعا القيادي في ائتلاف الاعمار والتنمية مشرق الفريجي، اليوم الاثنين، الى فتح 7 ملفات.
وقال الفريجي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها
السومرية نيوز
، "شكراً للقضاء العراقي ..شكراً للحكومة العراقية"، مبينا ان "ملفا واحدا يحمل هذا الكم من الفساد".
وأضاف "لو اعيد فتح ملف التسليح في 2009، وصفقة
القرن
، وملف الفضائيين الذي أعلن عنه في عام 2015 ولا زال مستمرا، وملف مدارس الهياكل الحديدية، وملف التراخيص النفطية، والجهاز السونار (ابو الاريل) والحنطة التي أكلها الطير ... إلخ، فكم كمية الأموال التي ستعود لخزينة الدولة وكم فاسد لا زال يعيث في الأرض موجود، وممكن يدّعي النزاهة".
وتابع "واثق من القضاء العراقي الحر، وقدرته على معالجة كل هذه الملفات، وأنه لن يسمح باستغلالها سياسيا".
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