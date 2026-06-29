وزير الخارجية يصل دمشق في زيارة رسمية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير الخارجية وصل، اليوم الاثنين الموافق 29 حزيران 2026، إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من وزير الخارجية والمغتربين السوري ".واضافت انه "من المقرر أن يجري الوزير، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية والجمهورية العربية السورية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".وتابع "كما ستتناول المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة، فضلاً عن مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم ".