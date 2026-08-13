لهذا السبب.. مجلس النواب يؤجل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب

– سياسة



أجّل ، اليوم الخميس، النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب؛ وذلك لعدم تحقق نصاب ثلثي أعضاء المجلس.

وذكرت في بيان ورد لـ " "، أن المجلس قرر تأجيل النظر في طعون صحة العضوية لعدم اكتمال النصاب القانوني المشروط، فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية والحكومة الفيدرالية .

وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون لقانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية.

افتتح رئيس ، ، اليوم الخميس 13 آب 2026، أعمال الجلسة رقم (10) للمجلس، ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة.