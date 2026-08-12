رئيس الوزراء للقيادة المركزية الاميركية: لا سلاح خارج إطار الدولة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الكسوف النادر".. أوروبا تعيش ليلة في وضح النهار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رئيس الوزراء للقيادة المركزية الاميركية: لا سلاح خارج إطار الدولة

سياسة

2026-08-12 | 11:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس الوزراء للقيادة المركزية الاميركية: لا سلاح خارج إطار الدولة
435 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
اكد رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الأربعاء، أن الأول من تشرين الأول المقبل سيكون العراق فيه خالياً من أي وجود عسكري أجنبي ولا سلاح خارج إطار الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز براد كوبر".
وأكد الزيدي، خلال اللقاء، "الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها، التي تقضي بأن يكون يوم 30 أيلول المقبل موعداً ثابتاً ونهائياً لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، واستكمال مغادرة قواته".
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن "الأول من تشرين الأول المقبل سيكون يوماً جديداً في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق خالياً من أي وجود عسكري أجنبي، وقد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه، وواصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية، بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه"، داعيا إلى "الالتزام بمبادئ الدستور والثوابت التي تقوم عليها الدولة، والحفاظ على مصالحها العليا، وتوجيه طاقات أبناء الشعب نحو البناء والإعمار والتنمية".
واكد أن "العراق اليوم بحاجة إلى جهود جميع أبنائه لبناء اقتصاد قوي، ودولة مستقرة، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة"، مشددا "على أن حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للقانون، يحمي الجميع، ويعزز سلطة الدولة وسيادتها، ويضمن الأمن والاستقرار ويمثل شرطاً أساسياً للانتقال بالعراق الى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار".
وأكد الجانبان "الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن منتصف تموز الماضي، وشددا على أن "العلاقات العراقية الأمريكية ستنتقل نحو التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة للبلدين".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
Play
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-05
Play
العراق في دقيقة 05-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-05
Live Talk
Play
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
Play
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
Play
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Play
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
Play
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
Play
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
Play
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
Play
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-05
Play
العراق في دقيقة 05-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-05
Live Talk
Play
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
Play
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
Play
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Play
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
Play
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
Play
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
Play
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06

اخترنا لك
رئيس الوزراء: قرار انتهاء مهمة التحالف بالعراق في 30 أيلول ولا عودة عنه
10:59 | 2026-08-12
العزم والديمقراطي الكردستاني يبحثان مستجدات المشهد السياسي
08:26 | 2026-08-12
رئيس القضاء يزور سوريا غداً لبحث ملفات مشتركة
08:10 | 2026-08-12
بارزاني يكشف عن رسالة إيرانية بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة
04:51 | 2026-08-12
خفايا زيارة قاآني الى بغداد.. منع الصدام وجرف الصخر ابرز الاسباب
03:25 | 2026-08-12
تفاصيل البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء
18:10 | 2026-08-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.