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بارزاني يكشف عن رسالة إيرانية بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة
سياسة
2026-08-12 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,859 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
كشف رئيس
إقليم كردستان
،
نيجيرفان بارزاني
، اليوم الأربعاء، عن إبداء مسؤولين إيرانيين استعداد
طهران
لتقديم الدعم للحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الاستقرار في
العراق
يخدم مصالح المنطقة برمتها.
وقال
بارزاني
، في تصريحات تلفزيونية، إن "السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة حصراً وبأمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي"، مبيناً أن "المشاكل التي تواجه البلاد تنشأ عندما لا نكون جميعاً في قارب واحد، في حين أن مصيرنا واحد سواء في
بغداد
أو
البصرة
أو
زاخو
أو
دهوك
".
وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه رسمياً خلال زيارته الأخيرة إلى
طهران
باستعدادهم لمساعدة
رئيس الوزراء
العراقي في ملف حصر السلاح، مشيراً إلى أنهم "نقلوا هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة المكلّف لإسناد جهود إخضاع السلاح لسيادة القانون".
وأوضح رئيس الإقليم أن القائمين على الملف العراقي في
إيران
أكدوا له أن استقرار
العراق
يصب في مصلحة إيران بشكل مباشر، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري وصادرات الطاقة من الكهرباء والغاز بين البلدين يحقق أرباحاً تجارية تتجاوز 15 مليار دولار سنوياً، وهو ما يستدعي الحفاظ على بيئة أمنية مستقرة.
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