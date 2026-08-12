بارزاني يكشف عن رسالة إيرانية بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة

وقال ، في تصريحات تلفزيونية، إن "السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة حصراً وبأمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي"، مبيناً أن "المشاكل التي تواجه البلاد تنشأ عندما لا نكون جميعاً في قارب واحد، في حين أن مصيرنا واحد سواء في أو أو أو ".وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه رسمياً خلال زيارته الأخيرة إلى باستعدادهم لمساعدة العراقي في ملف حصر السلاح، مشيراً إلى أنهم "نقلوا هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة المكلّف لإسناد جهود إخضاع السلاح لسيادة القانون".وأوضح رئيس الإقليم أن القائمين على الملف العراقي في أكدوا له أن استقرار يصب في مصلحة إيران بشكل مباشر، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري وصادرات الطاقة من الكهرباء والغاز بين البلدين يحقق أرباحاً تجارية تتجاوز 15 مليار دولار سنوياً، وهو ما يستدعي الحفاظ على بيئة أمنية مستقرة.