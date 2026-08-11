مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لأربع سنوات ويحيله الى البرلمان

اقر ، الثلاثاء، البرنامج الحكومي لأربع سنوات ويحيله الى .

وقال لرئيس في بيان، "مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى ".

وأضاف البيان أن ذلك جاء "استنادًا إلى أحكام المادة 38 أولاً من النظام الداخلي لمجلس الوزراء 2 لسنة 2019 المعدل".