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الزيدي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة
سياسة
2026-08-11 | 13:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
412 شوهد
وجه
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، الثلاثاء، بإعداد
مشروع قانون
لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، رئيس
لجنة الأمن
والدفاع النيابية، السيد خالد متعب
العبيدي
، والنواب أعضاء اللجنة"، موضحا "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها
الأجهزة الأمنية
بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".
وأضاف البيان أن "
رئيس الوزراء
وجه باعداد
مشروع قانون
لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية"، مبينا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات
المؤسسة العسكرية
لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة
العراق
ومقدرات شعبه".
وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية"، مبينا اهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة عبر دورها الرقابي والتشريعي لكل إجراءات وخطوات الحكومة، لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية، لتحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
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