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تفاصيل البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء
سياسة
2026-08-11 | 18:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
274 شوهد
كشف
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
، تفاصيل البرنامج الحكومي الذي أقره المجلس وأحاله الى
مجلس النواب
.
وقال المكتب في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح
الزيدي
، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي اقتصر جدول أعمالها على إقرار البرنامج الحكومي للأعوام (2026 - 2029)، الذي تقررت إحالته الى
مجلس النواب
، استناداً إلى أحكام المادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدل".
وتوزعت اهتمامات البرنامج الحكومي على "(139) أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي وهي؛ تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى (13) تشريعأً لها الأولوية في عمل الحكومة".
وتضمن البرنامج الحكومي "حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات، التي تمثل مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس
المجلس الأعلى
للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي".
كما تضمن البرنامج "تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة العراقية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في
العراق
ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي".
وأقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، البرنامج الحكومي 2026 - 2029 وأحاله إلى مجلس النواب.
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