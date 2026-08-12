خفايا زيارة قاآني الى بغداد.. منع الصدام وجرف الصخر ابرز الاسباب

وذكرت في تقريرها الذي اطلعت عليه ، ان "قائد الإيراني تنقّل مساء الاثنين، بين عدة مواقع في العاصمة ، في زيارة لم يصدر إعلان رسمي بشأنها"، مبينة ان "الجولة الليلية جاءت قبل خمسين يوما من مهلة الثلاثين من سبتمبر، وهي المهلة التي وضعتها للفصائل من أجل تسليم سلاحها".وبينت ان "قاآني، جاء هذه المرة لوأد الفتنة وللحديث عن ضرورة عدم الصِدام بين الحكومة والفصائل المسلحة"، مشيرة الى انه "خلال وجوده، عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من قادة الإطار التنسيقي، ومع قيادات في الفصائل المسلحة".وذكرت انه "قبل هذه الزيارة، كان من المفترض أن يتوجه وفد من الإطار التنسيقي إلى العاصمة الإيرانية لبحث الملف نفسه، على أن يكون النقاش هناك، لا في بغداد"، موضحة ان "معلومات وُصفت بالعاجلة وصلت إلى قاآني، غيّرت الخطة ودفعته إلى المجيء بنفسه إلى بغداد بدلا من استقبال الوفد في طهران".وبينت ان "ذلك جاء فيما يسعى إلى إنهاء ملف السلاح وحصره بيد الدولة، قبل المهلة التي حددتها حكومته، والتي تقضي بالتعامل وفق مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد انقضائها، بحسب بيانات حكومية متعاقبة"، لافتة الى ان "ما استدعى مجيء قاآني، وفق مصادر في الإطار التنسيقي هو ملف تحديدا، حيث وصلت إلى الجنرال الإيراني معلومات من داخل الفصائل نفسها تقول إن يعتزم دخول المنطقة التي سُميت لاحقا جرف النصر".وتابعت المصادر لـ الحرة ان "قوات من وقوات عسكرية أخرى كانت في وضع استعداد لدخول الناحية في أي لحظة"، مضيفة أن "المعلومة تسربت من قيادات في الفصائل إلى طهران، التي تنظر إلى جرف الصخر بوصفها موقعا استراتيجيا وبعد ذلك بوقت قصير، وصل قاآني إلى بغداد".وبالتزامن مع هذه الاستعدادات، اخترق جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات شبكة مسلحة كانت تخطط لهجمات بطائرات مسيرة،وفقا لمصادر، اعتُقل أفراد الشبكة خلال انتشار القوات المسلحة، وصودرت معدات ومسيرات، حيث حدث ذلك في نفسها، التي تضم جرف الصخر.وتابعت المصادر ان "قاآني سعى في اجتماعاته إلى الحديث عن أهمية ألا تصل الأوضاع إلى صِدام بين القوات الأمنية والفصائل"، مؤكدة انه "حثّ قادة الإطار التنسيقي على الحديث مع الزيدي بشأن أهمية عدم كسر الفصائل وإضعافها".وبينت ان "الزيدي وبحسب المؤشرات التي يمتلكها الإطار كما يقول القيادي نفسه، يصرّ على الذهاب باتجاه مواجهة أي فصيل لا يتخلى عن سلاحه بعد الفترة التي حددتها الحكومة العراقية".في المقابل، هناك حديث ومفاوضات ومساعٍ من قيادات لخلق حالة من التفاهم بين الفصائل والزيدي، تقوم على عدم نزع السلاح، وعلى عدم توجيه ضربات للمصالح الأميركية أو دول التي تستهدفها طهران.واعتبر مصدر "بأن هذا الطرح غير مقنع، وأكد أن "رئيس الوزراء ذاهب باتجاه تثبيت قوة الدولة، والأمر لا يخضع للتسويات"، على حد قوله.