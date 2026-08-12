رئيس القضاء يزور سوريا غداً لبحث ملفات مشتركة



كشف مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، أن القاضي سيجري، يوم غد الخميس، زيارة إلى على رأس وفد قضائي.





وأضاف أن الزيارة تتضمن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وقال المصدر لـ ، إن " القاضي سيزور غداً الخميس على رأس وفد قضائي".وأضاف أن الزيارة تتضمن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.