العزم والديمقراطي الكردستاني يبحثان مستجدات المشهد السياسي

وذكر بيان للتحالف، ان "وفد الهيئة القيادية لتحالف العزم، زار اليوم الأربعاء، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة ، وكان في استقبال الوفد ، مسؤول مركز قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد".وجرى خلال اللقاء "بحث مستجدات المشهد السياسي وعدد من القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات المرحلة الراهنة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى السياسية".كما تناول اللقاء "عدداً من الملفات المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، وأهمية اعتماد الحوار والتفاهم في معالجة القضايا الوطنية، بما يدعم مؤسسات الدولة ويعزز الاستقرار ويخدم المصلحة العامة".