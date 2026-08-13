رئيس مجلس القضاء من سوريا: مستعدون لتقديم أي مساعدة في المجال القضائي

وقال القاضي خلال الاجتماع المشترك مع وزير العدل السوري، مظهر الويس، وتابعتها : "نشد على أيديكم في إعادة بناء بكافة المجالات"، مؤكدا الاستعداد لتقديم أي مساعدة في المجال القضائي".ووصل في وقت سابق الى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية وتعزيز التعاون بين البلدين.