ترحيب نيابي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى سوريا

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز إن "الزيارة تمثل خطوة مهمة لتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار وحماية حقوق المواطنين".وأشار إلى أنه "مثل هذه الزيارات تسهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز أمن واستقرار وسوريا ويفتح آفاقاً أوسع لعلاقات متينة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة".