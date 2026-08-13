رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل إلى سوريا

وذكرت مصادر للسومرية نيوز، أن " القاضي ، وصل الى سوريا في زيارة رسمية، وكان في استقباله وزير العدل السوري، مظهر الويس، لبحث عدد من الملفات، أبرزها ملف معتقلي تنظيم الإرهابي الذين نقلوا الى السجون العراقية".