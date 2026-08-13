مجلس النواب يعقد جلسته الـ10 من الفصـل التشريعـي الثاني

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افتتح رئيس ، ، اليوم الخميس 13 آب 2026، أعمال الجلسة رقم (10) للمجلس، ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة.



وذكرت في بيان، أن الجلسة افتتحت بحضور النواب لمناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال. أدى ريبوار صالح، بعد انهقاد الجلسة، اليمين الدستورية نائباً في . ويتضمن جدول الأعمال التشريعات والملفات التالية:

