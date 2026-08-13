ملف حصر السلاح بيد الدولة يتصدر مباحثات الأعرجي والسوداني

وذكر للمستشار الأمني لرئيس في بيان، أن اللقاء تناول الآليات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الداخلي، ودعم في فرض هيبة القانون على كامل الأراضي العراقية، وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.وأكد الجانبان أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين القوى السياسية والمؤسسات الأمنية، بما يوفر الدعم اللازم لخطط الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظات.