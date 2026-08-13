بينها الموقوفين السوريين ومخيم الهول.. أبرز الملفات التي ناقشها الوفد القضائي في سوريا

وقال القاضي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته، ، إنه "تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل السوري، أجرى وفد قضائي برئاسة القاضي زيارة رسمية لدمشق؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة".وبين أن "المباحثات ركزت على ملف الموقوفين السوريين الذين تسلمهم من سجن ووضعهم القانوني، وهؤلاء تم إجراء التحقيقات القضائية لهم في العراق، ووفرت جميع الضمانات القضائية لهم وفق القانون".وأضاف جبر أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجان قضائية مشتركة لعقد اجتماعات متواصلة لحسم الملفات المتعلقة بمحاكماتهم"، لافتًا إلى أن "اللقاءات شهدت تبادل الرؤى بشأن تعزيز التعاون القضائي وتطوير تبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم قضائية بين البلدين مستقبلًا".