العراق وبريطانيا يؤكدان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوترات

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح استقبل، اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى صديق".واضاف البيان ان "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية العراقية البريطانية، وأهمية توطيد التعاون وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وتابع البيان انه "جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوترات، واعتماد الحوار والتواصل سبيلاً لإنهاء الأزمات، وترسيخ الأمن والاستقرار".وأكد بحسب البيان "دعم بلاده لجهود في محاربة الفساد، وخطوات إلاصلاح المالي، وتعزيز سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة"، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في دعم الاستقرار"، مؤكداً "استعداد المملكة المتحدة لمواصلة التعاون مع العراق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".