الشمري يلتقي وزير الدفاع السعودي ويبحثان التعاون العسكري والدفاعي

وذكر بيان أن " للقوات المسلحة، ، بحث مع السعودي، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين والمملكة العربية ".وتابع ان "اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث آليات تطوير التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين".