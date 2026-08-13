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القاضي زيدان يبحث مع الشرع تعزيز التعاون العراقي – السوري في المجالات القضائية والقانونية
سياسة
2026-08-13 | 12:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
211 شوهد
بحث
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي
فائق زيدان
، اليوم الخميس، مع الرئيس السوري أحمد الشرع تعزيز التعاون العراقي – السوري في المجالات القضائية والقانونية.
وذكر بيان للقضاء ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
رئيس مجلس القضاء الأعلى
، القاضي
فائق زيدان
، التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع".
وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العراقي – السوري في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آليات التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين".
وبحث الجانبان، بحسب البيان، "تبادل الخبرات، بما يعزز أطر التعاون المشترك بين البلدين".
يذكر ان الرئيس السوري بموجب الدستور يتولى رئاسة
المجلس الأعلى للقضاء
في
سوريا
.
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