العراق يعزي السعودية بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية

وجاء في بيان للوزارة، "تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة، وما أسفر عنه من خسائر مؤلمة".وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية الكامل مع المملكة العربية في هذا المصاب الأليم"، معربة عن تمنياتها بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالصبر والسلوان لذويهم، وبالشفاء العاجل للمصابين.وجددت الوزارة "وقوف جمهورية العراق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الظرف الأليم، سائلةً المولى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه".