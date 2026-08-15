تأكيد على تماسك الإطار.. الحكيم والعامري يشددان على إكمال التشكيلة الحكومية

وذكر ، في بيان أن "رئيس تحالف قوى ، ، التقى الأمين العام لمنظمة بدر، ".وأكد الجانبان، بحسب البيان، "ضرورة إكمال الكابينة الحكومية، ودعم حكومة في مهامها الخدمية والإصلاحية ومكافحة الفساد، وأهمية وحدة الإطار التنسيقي".