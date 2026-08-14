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الامن النيابية: لن نسمح لاي شخص بالدولة وخارجها التعامل مع الفصائل وفق مكافحة الإرهاب
سياسة
2026-08-14 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,656 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية
احمد الموسوي
، اليوم الجمعة، عدم السماح لاي شخص بالدولة وخارجها التعامل مع الفصائل وفق
قانون مكافحة الإرهاب
.
وقال
الموسوي
لـ
السومرية نيوز
، ان "هناك تحفظات في التعامل مع الفصائل وفق
قانون مكافحة الإرهاب
"، مبينا ان "الفصائل هي التي قاومت الإرهاب".
وأضاف "لن نسمح لاي شخص بالدولة العراقية او خارجها استخدام هذا المصطلح على الفصائل التي دافعت عن سيادة البلد وقاتلت الإرهاب نيابة عن
الدولة العراقية
في وقت كانت الحكومة بحاجة الى السلاح"، مشيرا الى ان "هناك مبررات لوجود سلاح المقاومة فالحكومة تعرف جيدا ان موضوع السيادة مرتبط بالسلاح".
وتابع "عندما تعطي الحكومة توقيت لحصر السلاح قبل ان تخرج القوات الأميركية فيها إشكالية"، مشددا على "ضرورة ان تخرج القوات الأجنبية من
العراق
وتوفير منظومة دفاع جوي".
واكد ان "هناك شعبية قوية للفصائل"، لافتا الى ان "الحديث عن الفصائل التي حاربت الإرهاب بهذه العبارات ظلم بحقها وعلى الحكومة مراجعة البيانات التي تصدرها بهذا الشأن".
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