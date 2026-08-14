الامن النيابية: لن نسمح لاي شخص بالدولة وخارجها التعامل مع الفصائل وفق مكافحة الإرهاب

وقال لـ ، ان "هناك تحفظات في التعامل مع الفصائل وفق "، مبينا ان "الفصائل هي التي قاومت الإرهاب".وأضاف "لن نسمح لاي شخص بالدولة العراقية او خارجها استخدام هذا المصطلح على الفصائل التي دافعت عن سيادة البلد وقاتلت الإرهاب نيابة عن في وقت كانت الحكومة بحاجة الى السلاح"، مشيرا الى ان "هناك مبررات لوجود سلاح المقاومة فالحكومة تعرف جيدا ان موضوع السيادة مرتبط بالسلاح".وتابع "عندما تعطي الحكومة توقيت لحصر السلاح قبل ان تخرج القوات الأميركية فيها إشكالية"، مشددا على "ضرورة ان تخرج القوات الأجنبية من وتوفير منظومة دفاع جوي".واكد ان "هناك شعبية قوية للفصائل"، لافتا الى ان "الحديث عن الفصائل التي حاربت الإرهاب بهذه العبارات ظلم بحقها وعلى الحكومة مراجعة البيانات التي تصدرها بهذا الشأن".