السوداني بشأن زيارات المسؤولين العراقيين لسوريا: تتويج لمبادرتنا للتعاطي مع الواقع الجديد بدمشق

وقال في تدوينة على منصة (X) "عندما بادرنا بمسؤولية للتعاطي مع الواقع الجديد في دمشق، وما تلاه من لقاء مع السيد الشرع، كنا ندرك أن استقرار المنطقة يتطلب رؤية واضحة ودبلوماسية مُبادرة".وأضاف "نشهد اليوم تتويج تلك المبادرة بزيارة القاضي ، وقبلها زيارة رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية العراقي"، مشيرا الى ان "البلدان تخط مسار متكامل من الانفتاح الدبلوماسي إلى التعاون القانوني والقضائي".وتابع "نستذكر تلك الخطوة التي أثبتت الأيام صحتها، وأكدت أن كان وسيبقى صانعاً للحلول، وركيزةً لسلام إقليمي قائم على المصالح المشتركة وسيادة القانون".