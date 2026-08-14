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السوداني بشأن زيارات المسؤولين العراقيين لسوريا: تتويج لمبادرتنا للتعاطي مع الواقع الجديد بدمشق
سياسة
2026-08-14 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
630 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد رئيس ائتلاف الاعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، اليوم الجمعة، ان
العراق
كان وسيبقى صانعاً للحلول، مشيرا الى انه سيكون ركيزةً لسلام إقليمي قائم على المصالح المشتركة وسيادة القانون.
وقال
السوداني
في تدوينة على منصة (X) "عندما بادرنا بمسؤولية للتعاطي مع الواقع الجديد في دمشق، وما تلاه من لقاء
الدوحة
مع السيد الشرع، كنا ندرك أن استقرار المنطقة يتطلب رؤية واضحة ودبلوماسية مُبادرة".
وأضاف "نشهد اليوم تتويج تلك المبادرة بزيارة
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي
فائق زيدان
، وقبلها زيارة رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية العراقي"، مشيرا الى ان "البلدان تخط مسار متكامل من الانفتاح الدبلوماسي إلى التعاون القانوني والقضائي".
وتابع "نستذكر تلك الخطوة التي أثبتت الأيام صحتها، وأكدت أن
العراق
كان وسيبقى صانعاً للحلول، وركيزةً لسلام إقليمي قائم على المصالح المشتركة وسيادة القانون".
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