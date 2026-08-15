العراق يعلن تضامنه مع إندونيسيا بعد الزلزال المدمر

اعربت ، السبت، عن تضامن مع إندونيسيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع اليوم.

وجاء في بيان للخارجية، "تعرب في جمهورية عن تضامنها مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة".

وتقدمت الوزارة بـ"خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، وإلى أسر الضحايا"، متمنية للمصابين الشفاء العاجل وللجهات المعنية التوفيق في جهودها للحد من آثار الكارثة وتجاوز تداعياتها.

وضرب عنيف إقليم إيست الإندونيسي، اليوم السبت، أسفر في حصيلة أولية عن 47 قتيلا وعشرات الإصابات.