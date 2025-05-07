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السوداني يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان
سياسة
2025-05-07 | 10:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
359 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
تلقى رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة أذربيجان.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
استقبل، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف، رفقةَ نائب رئيس شركة سوكار لإنتاج النفط والغاز".
وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع الطاقة".
واكد
رئيس الوزراء
"حرص
العراق
على إدامة العلاقات الثنائية، وتطوير العمل المشترك"، مشيداً "بمواقف أذربيجان الداعمة لأمن واستقرار العراق".
وأشار إلى "أهمية تفعيل عدد من الملفات المشتركة التي تسهم في توطيد العلاقات وتخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين"، لافتا الى "توجه الحكومة نحو إيجاد شراكات ثنائية مع أذربيجان لتنفيذ مشاريع في قطاع النفط".
ولفت إلى "الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة"، مشيدا "بشركة سوكار الأذربيجانية".
ودعا "شركة سوكار الأذربيجانية للاستثمار في قطاع استخراج النفط، في ظلّ سعي العراق في السنوات القليلة الماضية لتطوير إنتاج الغاز، واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في هذا القطاع المهم.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد رئيس الوزراء "رفض العراق الاعتداءاتِ المستمرة على غزة ولبنان، والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتلّ بحقّ المواطنين العُزّل، وانتهاجه سياسة التجويع في ظلّ الصمت الدولي إزاء ما يجري"، مشيرا إلى "سياسة العراق المتوازنة، والعمل على ملفات الأمن الداعمة للاستقرار في المنطقة".
من جانبه، نقل بايراموف تحيات رئيس بلاده إلى رئيس مجلس الوزراء، وتجديد دعوته لزيارة أذربيجان من أجل المضيّ قدماً في المزيد من التعاون بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء "تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، معبرا "عن حرص بلاده على إدامة العلاقات مع العراق في مختلف الصُّعد".
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