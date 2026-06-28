6 مناطق في بغداد و4 محافظات.. صحيفة تكشف تفاصيل "حملة الاعتقالات"

– سياسة



كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" ، اليوم الأحد، تفاصيل حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً وأمنيين ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن قوة مشتركة تضم ، والجيش العراقي، وأجهزة أمنية مختصة بقضايا النزاهة، انتشرت ليل السبت - الأحد في عدد من المواقع داخل ، مع تشديد الإجراءات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأشارت المصادر إلى أن القوة باشرت تنفيذ أوامر قبض قضائية استهدفت المتورطين بملفات فساد، موضحة أن بعض الموقوفين نُقلوا إلى .



من جانبه، أكد مسؤول حكومي أن أشرف على الحملة التي شاركت فيها الفرقة الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الاعتقالات نفذت بناءً على مذكرات قبض قضائية، موضحاً أنها لم تقتصر على بل امتدت إلى مدن أخرى.



وبحسب الصحيفة، شملت الاعتقالات في بغداد مناطق: المنطقة ، ، ، الشعب، ، وزيونة، فضلاً عن محافظات ، بابل، ، وصلاح الدين.



وفي سياق متصل، أوضح مسؤول عراقي أن السلطات تستعد لإصدار بيان رسمي بشأن الحملة، مؤكداً أن الموقوفين سيُعرضون على القضاء اليوم الأحد، مشيراً إلى أن هيبت رفع الحصانة عن النواب المعتقلين تزامناً مع العطلة التشريعية.



وعلى الصعيد الميداني، أفادت مصادر بأن المنطقة الخضراء لا تزال مغلقة وسط عمليات تفتيش ينفذها الأمن العراقي في محيطها. كما أكد مصدر رفيع أن الاعتقالات استندت إلى ملفات فساد بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل عدنان الجميلي.

ونقل شهود عيان مشاهد لعجلات مدرعة وعناصر أمن مدججين بالسلاح يطوقون منازل وفللاً داخل المنطقة الخضراء، مشيرين إلى وقوع اشتباك محدود بين قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حماية إحدى الشخصيات أثناء محاولة تنفيذ مذكرة توقيف، دون اتضاح طبيعته أو نتائجه.



ورغم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر إغلاق بوابات المنطقة الخضراء وانتشار آليات عسكرية، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات الحكومية أو الأمنية أو القضائية يوضح أسباب الانتشار أو يؤكد هوية الموقوفين.



