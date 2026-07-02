وزير المالية يؤكد للسفير التركي اهتمام الحكومة بالمشاريع التنموية المستدامة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير المالية ، استقبل السفير التركي لدى بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك في إطار - التركي".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات توسيع التعاون الاستثماري وتسهيل دخول الشركات التركية إلى السوق العراقية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون المصرفي والمالي بين البلدين".وأكد الوزير، بحسب البيان، التزام بـ"توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية الرصينة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم جهود التنمية الاقتصادية".وأشار إلى أن "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع التنموية المستدامة في قطاعات الطاقة والبناء والصحة، باعتبارها ركائز أساسية لخطط الإعمار والتنمية"، مؤكداً "أهمية تحديث القطاع المصرفي وتطوير خدماته بما يسهل تدفق الاستثمارات ويعزز التبادل التجاري".من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات ورجال الأعمال الأتراك عن "اهتمامهم بتوسيع نشاطهم الاستثماري في العراق"، مؤكدين حرصهم على "تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بما يخدم مصالح البلدين الجارين".