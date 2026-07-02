نائب يتحدث عن "اقتصاديات الأحزاب" ويكشف عن "وساطات خارجية" لحماية الفاسدين

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي "ساعة واحدة "
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نائب يتحدث عن "اقتصاديات الأحزاب" ويكشف عن "وساطات خارجية" لحماية الفاسدين

سياسة

2026-07-02 | 15:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نائب يتحدث عن &quot;اقتصاديات الأحزاب&quot; ويكشف عن &quot;وساطات خارجية&quot; لحماية الفاسدين
5 شوهد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي، الخميس، عن آليات معقدة تتبعها اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب للسيطرة على مقدرات الدولة، فيما أشار الى وجود "وساطات خارجية" وضغوط تمارسها دول مجاورة لمحاولة حماية بعض المتهمين بالفساد.

وقال الخفاجي خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "نجاح الحملة الحالية لمكافحة الفساد مرهون بالوصول إلى رؤساء الكتل السياسية وقادة الصف الأول"، كاشفا في الوقت ذاته عن "آليات معقدة تتبعها اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب للسيطرة على مقدرات الدولة".
 
وأضاف أن "الشارع العراقي لن يقتنع بجدية أي تحرك ما لم يمتد التحقيق ليشمل حيتان الفساد الكبيرة"، متسائلاً "من أين لبعض المسؤولين هذه القصور والفلل الفارهة التي يكلف سياجها الخارجي وحده أكثر من 5 مليارات دينار".
 
ولفت الى أن "طريقة إخفاء الأموال المنهوبة داخل جدران المنازل وفي المزارع تؤكد أننا نتعامل مع لصوص محترفين لا مع رجال دولة".
 
وبشأن قطاع الكهرباء كشف الخفاجي عن "إحالة مشروع وهمي في قطاع كهرباء الوسط بقيمة تصل إلى 7 تريليونات دينار"، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ الضخم لا وجود لأثره على أرض الواقع"، داعيا لملاحقة الجهات السياسية التي كانت تقف وراء الشخصيات المنفذة لهذه العقود.
 
وشخص النائب الخفاجي الخلل في منظومة مكافحة الفساد، معتبرا أن "المدراء العامين والوكلاء وحتى الوزراء هم غالبا ما يكونون أدوات تنفيذية بيد اللجان الاقتصادية التابعة لأحزابهم حيث يتم توجيه العقود والمشاريع لجهات محددة سلفا لتمويل أنشطة سياسية وانتخابية"، مؤكداً أن استعادة الأموال المنهوبة يجب أن تسبق العقوبات بالحبس او السجن لكونها تمثل حق الشعب المسلوب.
 
وطرح الخفاجي خريطة طريق تشريعية لتعزيز ملاحقة الفاسدين، منها قانون "من أين لك هذا" وضرورة تشريعه فوراً وتطبيقه بأثر رجعي لمصادرة الثروات المريبة بالإضافة الى رفع الحصانة البرلمانية تلقائيا عن أي نائب ترد عليه مؤشرات فساد من هيئة النزاهة دون الحاجة لانتظار موافقات رئاسة البرلمان.
 
كما اقترح الخفاجي توسيع دائرة الذمة المالية لتشمل الأقارب من الدرجة الرابعة والخامسة بكشف الذمة المالية للمسؤولين، وطالب الخفاجي بضرورة رفد هيئة النزاهة بأعداد كافية من القضاة والمحققين ليتسنى لها التعامل مع آلاف الملفات المتراكمة.
 
وتحدث الخفاجي عن وجود "وساطات خارجية" وضغوط تمارسها دول مجاورة لمحاولة حماية بعض المتهمين بالفساد، ردا لما وصفها بـ"جميل" الأموال التي ضخها هؤلاء الفاسدون في تلك الدول، داعيا الحكومة إلى الصمود أمام هذه الضغوط لاستعادة هيبة الدولة العراقية.
 
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
Play
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
Play
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Play
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
Play
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
Play
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
Play
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
عشرين
Play
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
Play
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
Play
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
Play
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
Play
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Play
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
Play
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
Play
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
Play
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
عشرين
Play
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
Play
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
Play
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29

اخترنا لك
البرلمان يطالب الحكومة بعدم التهاون في فتح ملفات الفساد ويحدد سبعة منها
13:02 | 2026-07-02
الزيدي: ندعم تحرير الاقتصاد من النمط الأحادي وتوظيف جميع الإمكانيات لتنويع مصادر
12:07 | 2026-07-02
العراق يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق
12:03 | 2026-07-02
وزير المالية يؤكد للسفير التركي اهتمام الحكومة بالمشاريع التنموية المستدامة
12:01 | 2026-07-02
وزيرا النقل العراقي والأردني يبحثان تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتعزيز الربط اللوجستي
10:42 | 2026-07-02
الزيدي يبحث مع وفد أردني مشاريع النفط والاستثمار.. ويتلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة
08:32 | 2026-07-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.