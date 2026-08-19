رئيس القضاء يلتقي وزير العدل السعودي.. مباحثات في المجالات القضائية والقانونية

وذكر بيان لمجلس القضاء، ان " ، ، التقى اليوم الأربعاء الموافق 19 / 8 / 2026، والوفد المرافق له، وزير العدل السعودي ، رئيس في المملكة".وبحث الجانبان خلال اللقاء "تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين".يذكر أن رئيس وصل صباح اليوم إلى العاصمة تلبية لدعوة رسمية من قبل وزير العدل السعودي، على رأس وفد قضائي ضم كلاً من رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة.