مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون التعديل الثاني والعشرون لقانون الملاك

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان المجلس "صوت على مقترح والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لـ ١٩٦٠".وكان قد افتتح رئيس ، ، اليوم الاحد، جدول أعمال جلسة البرلمان رقم 23، بحضور 246 نائباً.