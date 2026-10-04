الزيدي والشيخ حمودي يؤكدان أهمية تعزيز جهود استكمال التشكيلة الحكومية

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الاحد، رئيس سماحة ، والوفد المرافق له".وشهد اللقاء وفق البيان "التباحث في مجمل الملفات والقضايا الوطنية، ذات الأبعاد التي تمس حياة المواطنين، والجوانب الخدمية والاقتصادية".كما جرى خلال اللقاء "التأكيد على أهمية تعزيز جهود استكمال التشكيلة الحكومية، والمضي في تنفيذ برامج وخطط الحكومة في مواجهة التحديات الصعبة المتعلقة بتصدير النفط الخام، وتطوير قطاع الكهرباء، وتنويع مصادر دعم الاقتصاد العراقي"، حسب البيان.