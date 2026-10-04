مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، ان " رفع اليوم جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب ".وأضاف ان "الجلسة شهدت التصويت على مقترح والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لـ 1960، وانهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الملكية الفكرية والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق بين جمهورية ومملكة اسبانيا للتعاون في مجال الامن ومكافحة الجريمة".وتابع ان "المجلس انهى تقرير ومناقشة الغاء قانون تصديق الوحدة الاقتصادية بين رقم (169) لسنة 1963".