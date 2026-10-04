تفاصيل حول قانون إجازة الـ5 سنوات للموظف.. قابلة للتجديد مع خدمة مقترحة سنة واحدة

وقال عضو اللجنة في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، ان "هناك استضافات مهمة مع وديوان الرقابة المالية لتشريع قانون منح إجازة 5 سنوات للموظف"، مشيرا الى "اننا ماضين بتشريع القانون".وأضاف ان "هناك معالجات كثيرة تتعلق بقضية القطاع الخاص منها تعارض المصالح والراتب الاسمي وسنوات الخدمة والخدمة الوظيفية المقترحة التي تبلغ سنة واحدة إضافة الى المناقشات بشان الراتب الاسمي بالكامل وهناك نقاش على التوقيفات التقاعدية"، لافتا الى "تجديد الاجازة 5 سنوات لمرة واحدة فقط مع ضوابط صارمة ومهنية تتعلق بعمل الموظف بعد منح الاجازة من خلال عمله في القطاع الخاص".وذكر ان "هناك تفاصيل أخرى تتعلق بالشهادات واحتساب العلاوة والترفيع ولكن بحدود ضيقة جدا"، لافتا الى "السعي الى تشريع القانون".