العزم النيابية تؤكد دعمها لحكومة الزيدي باستكمال التشكيلة الحكومية

وجاء في بيان لتحالف العزم، "عقدت كتلة تحالف العزم النيابية اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات السياسية والنيابية والانتخابية والدستورية وفي مقدمتها استحقاقات المرحلة المقبلة وآليات تنظيم عمل الكتلة بما ينسجم مع قرارات قيادة التحالف".

وأكد المجتمعون وفق البيان "التزام الكتلة بقرارات قيادة التحالف ودعم خياراتها ومرشحيها لاستكمال التشكيلة الوزارية وفق الاستحقاقات والتفاهمات المعتمدة وبما يخدم المصلحة العامة".



وأضاف البيان "أكدت الكتلة دعمها لحكومة رئيس السيد علي فالح في خطواتها السيادية وجهودها لاستكمال التشكيلة الحكومية بما يصب في مصلحة وأهله وشددت الكتلة على حرصها في مواصلة العمل النيابي بما يعزز مؤسسات الدولة ويحفظ المصلحة الوطنية".