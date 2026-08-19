اول تصريح لرئيس مجلس الشورى الايراني بعد وصوله بغداد وزيارته موقع استشهاد قادة النصر

وقال في كلمة له خلال زيارته موقع استشهاد قادة النصر، وحضره مراسل ، ان " دولة مهمة في المنطقة"، مبينا ان "زيارتنا إلى العراق تأتي لبحث التعاون بين دول المنطقة دون تدخلات اجنبية".واضاف "اكدت لاكثر من مرة ان الدول الاسلامية في المنطقة تحتاج الى مجالات التعاون والعلاقات العميقة والمستدامة"، مشيرا الى ان " تبذل الجهود في هذا الشأن".وتابع "سالتقي خلال زيارتي للعراق بكبار المسؤولين في الحكومة".