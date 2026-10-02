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صادقون تعليقا على تصريحات بارزاني: نأخذها على محمل انتخابي
سياسة
2026-10-02 | 04:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
648 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
اعتبرت كتلة صادقون النيابية، اليوم الجمعة، أن تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
مسعود بارزاني
بشان الاستعداد لمواجهة اي تهديد للاقليم، تؤخذ على محمل انتخابي.
وقال النائب عن الكتلة صفاء
الجابري
في تصريح لبرنامج علنا الذي يبث على فضائية
السومرية
، ان "حديث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
مسعود بارزاني
بشأن امتلاك
إقليم كردستان
العدد الكافي من قوات البيشمركة لمواجهة أي تهديد، يمثل موقف
رئيس حزب
وليس موقف
الدولة العراقية
"، معتبرا أن "التصريح يؤخذ على محمل انتخابي".
واضاف ان "
بارزاني
شخصية وطنية مهمة وشخصية فاعلة ولها تأثير في صياغة القرار في
بغداد
، وهو شخصية محترمة من الجميع"، لافتا اﻟﻰ ان "مسؤولية
العراق
، وفقا للمادة 78 من الدستور، تقع على عاتق رئيس
مجلس الوزراء الاتحادي
بصفته القائد العام للقوات المسلحة".
واكد ان "القائد العام هو المسؤول عن حماية المواطن في
أربيل
والمواطن في
البصرة
"، لافتا إلى ان "هذا التصريح لا يؤخذ على محمل الدولة العراقية".
وجاء موقف الجابري ردا على سؤال بشأن بيان لبارزاني الذي رحب فيه بانسحاب قوات التحالف و"يوم السيادة"، لكنه أشار إلى أن إقليم
كردستان
يمتلك العدد الكافي من قوات البيشمركة في حال حاول أي طرف تهديد الإقليم.
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