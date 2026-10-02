صادقون تعليقا على تصريحات بارزاني: نأخذها على محمل انتخابي

وقال النائب عن الكتلة صفاء في تصريح لبرنامج علنا الذي يبث على فضائية ، ان "حديث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن امتلاك العدد الكافي من قوات البيشمركة لمواجهة أي تهديد، يمثل موقف وليس موقف "، معتبرا أن "التصريح يؤخذ على محمل انتخابي".واضاف ان " شخصية وطنية مهمة وشخصية فاعلة ولها تأثير في صياغة القرار في ، وهو شخصية محترمة من الجميع"، لافتا اﻟﻰ ان "مسؤولية ، وفقا للمادة 78 من الدستور، تقع على عاتق رئيس بصفته القائد العام للقوات المسلحة".واكد ان "القائد العام هو المسؤول عن حماية المواطن في والمواطن في "، لافتا إلى ان "هذا التصريح لا يؤخذ على محمل الدولة العراقية".وجاء موقف الجابري ردا على سؤال بشأن بيان لبارزاني الذي رحب فيه بانسحاب قوات التحالف و"يوم السيادة"، لكنه أشار إلى أن إقليم يمتلك العدد الكافي من قوات البيشمركة في حال حاول أي طرف تهديد الإقليم.