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الزيدي يعلن انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة ويضمنها القانون
سياسة
2026-10-01 | 13:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
186 شوهد
أعلن
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، الخميس، انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة ويضمنها القانون، معتبرا أن السيادة تمثل قرار الشعب وإصراره على وجود الدولة وهيبتها.
وقال
الزيدي
خلال مؤتمر يوم السيادة في
بغداد
، "
العراق
دولة تترسخ فيها مقوّمات السيادة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسري فيها سلطة القانون على امتداد أرضها، وتكون ثرواتها بيد العراقيين وفق الدستور".
وأضاف "السّيادة تمثل قرار الشعب وإصراره على وجود الدولة وهيبتها، وهي المعنى الأساسي للهوية الوطنية الجامعة"، مردفا "قبل 20 عاماً، اختار العراقيون دستورهم الدائم في مرحلة شهدت تحديات وإرهاب تحالف مع بقايا الدكتاتورية وقِوى الخراب".
وتابع الزيدي "نجح العراقيون في كل الاختباراتِ الصعبة، وصولاً للحظة الحاضرة التي يُجدد فيها شعبنا قراره بحماية الدولة ونظامها، ويغلق الطريق أمام الذين يتخذون المصلحة العامة مَنفذاً لمنافعهم الخاصة"، مضيفا "واجهت الحكومة آفة الفساد، وكانت جهودها في هذا الإطار تدعم السيادة، وتمنع الأيادي الآثمة من انتهاك المالِ العام".
وأعلن
رئيس الوزراء
"انطلاق مرحلة السيادة التي تحميها الدولة، ويضمنها القانون، ويشارك في بنائها جميع العراقيين"، مثمنا "مواقف الفصائل التي أعلنت التزامها بمعالجة موضوع السلاح وفق الدستور ووفق
الجدول الزمني
الذي وضعته الحكومة"، مضيفا "ننتظر من الباقين نفس الالتزام بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا العزيز ويعزز سلطة وهيبة الدولة".
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