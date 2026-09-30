الزيدي يعلن عهداً جديداً في العراق ويوجه رسالة لمن قاتل من أجل الوطن

أعلن ، الأربعاء، عن عهد جديد في ، فيما وجه رسالة لمن قاتل من أجل الوطن.

وقال في بمناسبة يوم السيادة 30 أيلول 2026 وانتهاء مهام قوات لمحاربة في ، "لنعلن عهداً جديداً ينتقل فيه العراق من ساحة للصراعات إلى وطن يملك قراره كاملاً ويحمي أرضه وسيادته".

وأضاف "دفع العراقيون ثمناً باهظاً من سنوات صبرهم وتعددت البنادق في وطننا حتى غدا العراق ساحة للآخرين بدلاً من أن يكون وطناً آمناً لأبنائه"، مردفا "نرفع الشكر والعرفان إلى مقام المرجعية العليا في الأشرف لموقفها الحاسم في الدفاع عن العراق وشعبه".

ولفت الزيدي الى أنه "اليوم نحفظ للشهداء والجرحى فضلهم ونحيي أبطال جيشنا وشرطتنا ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وجميع قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية"، موجها رسالة محبة إلى من قاتلوا من أجل الوطن، "كونوا في قلب الدولة وليس خارجها".

وتابع "مكان سلاحكم ورجالكم في الدولة ومؤسساتها ولتكن خبرتكم وتضحياتكم قوة مضافة تخدم العراق ضمن عقيدة وطنية واحدة وراية واحدة وقرار عسكري وأمني واحد"، مشددا بالقول "الدولة لا تقصي أبناءها بل تنظم طاقاتهم في سياق القانون والدستور وهذه هي معادلة السيادة: سلاح واحد بيد الدولة وأرض عراقية بلا قوات أجنبية وقرار وطني يمثل الجميع".