ترامب: نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك

– دولي

اعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، عن انهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في .



وأضاف ان "مغادرة قوات التحالف ومعداته من تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات"، لافتا الى انه "كان أمامي خيار البقاء في العراق أو المغادرة وقررت أن الوقت حان لعودة الأمريكيين إلى الوطن". وقال في تصريح تابعته ، "يسرني أن أعلن أن آخر القوات الأمريكية تغادر اليوم"، مبينا "اننا نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك".وأضاف ان "مغادرة قوات التحالف ومعداته من تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات"، لافتا الى انه "كان أمامي خيار البقاء في العراق أو المغادرة وقررت أن الوقت حان لعودة الأمريكيين إلى الوطن".

وتابع "حددت مهمة واضحة ومنحت قادتنا الأدوات لإنهائها ورفضت أن يتحول الوجود المؤقت إلى وجود دائم"، لافتا الى ان "هذا يوم عظيم لأمريكا وانتصار للولايات المتحدة والعراق وانتصار حاسم على تنظيم ".

واكد ان "انسحاب القوات والمعدات من يجري بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب من ".